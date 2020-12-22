Госдума запретила разглашать персональные данные силовиков

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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, наряд, жд вокзал, омон, covid19
Сведения частной жизни силовиков теперь запрещено разглашать даже при угрозе их безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сведения о частной жизни судий, прокуроров, сотрудников СК, ФСБ и отдельных категориях военных теперь запрещено выдавать. Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении.

«Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица», — приводит ТАСС слова пояснительной записки. Авторы указывают, что различные сведения частной жизни, которые публикуются в сети сейчас, негативно влияют на осуществление полномочий этих сотрудников.

Ранее в Госдуму также внесли законопроект об условии освобождения госслужащих от ответственности за коррупцию. Чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований в случаях, если следствие признает несоблюдение запретов независящими обстоятельствами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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