Россиян напугали тем, что в школах учат, как безопасно общаться с ветеранами СВО

В России распространяется фейковое видео, автор которого высказывает возмущение по поводу брошюры, якобы раздаваемой школьникам перед «Разговорами о важном» с участием ветеранов СВО. В ней указаны советы, как детям не следует вести себя с военными, чтобы сохранять безопасность. Информация, появившаяся в соцсети TikTok, не соответствует действительности и основана на неподтвержденных данных. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Сообщения о таких буклетах и брошюрах не соответствуют официальным заявлениям властей. Аналогичные сообщения появлялись в 2024 году — тогда распространялась информация об акции «Солдат ребенка не обидит», которая также была призвана научить детей общению с ветеранами СВО.
Правительство Курской области в своем telegram-канале называло подобные инструкции фейком. Власти сообщили, что видеоролики, демонстрирующие такие брошюры, были созданы украинскими спецслужбами — был использован официально опубликованный правительством региона видеоряд, на который наложили другую звуковую дорожку. В ведомстве опубликовали и оригинальное видео — на нем не говорится ничего о подобных брошюрах.
Существование подобных памяток назвали фейком и в администрации Белгорода. Там распространялось видео, в котором о необходимости соблюдать правила в общении с ветеранами СВО якобы рассказывает замглавы администрации города по соцполитике и образованию Инна Тяпугина. В администрации объяснили, что фейковое видео было сфабриковано с помощью нейросети: это ясно по движению губ, которое не совпадает с текстом. Также распространялось видео, на котором якобы министр физической культуры и спорта Липецкой области Ксения Казакова рассказывает о детском патриотическом лагере «Страна Героев», вожатые в котором — якобы герои спецоперации. Для безопасности пребывания в лагере детям предлагалось следовать правилам общения с ветеранами СВО. Тогда в пресс-службе правительства региона заявляли, что видеоролик фейковый. Участники СВО никогда не работали вожатыми в этом лагере — их приглашали только для встреч с детьми в качестве почетных гостей. Также и детей никогда не обучали «правильному» общению с ними.
По данным ТАСС со ссылкой на администрацию проекта, вожатыми в лагерях «Страна Героев» являются студенты старших курсов педагогических и исторических факультетов, прошедшие дополнительное обучение по работе в военно-исторических лагерях. При этом Герои России и участники СВО являются почетными гостями на встречах с детьми.
Также и «Лента.ру» сообщила, что в соцсетях и мессенджерах городских сообществ распространилась информация о якобы проводимой в субъектах РФ кампании «Солдат ребенка не обидит». Представители властей ряда регионов официально опровергли сведения о проведении подобной акции.
