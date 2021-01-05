Москве не нужно будет заимствовать деньги из регионов, поскольку бюджет города сбалансированный, с профицитом. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
Выступая на совещании по социальным вопросам, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица планирует взять заимствования, которые готова обеспечить. «Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся — бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке», — сказал Путин на совещании. Глава государства призвал власти Москвы помочь регионам, которые нуждаются.
Ранее на встрече Владимира Путина с Александром Моором между политиками произошел спор. Глава региона доложил президенту, что реальная начисленная зарплата в регионе в 2020 году выросла на 1% по сравнению с прошлым годом. Российский лидер с этим не согласился, отметив, что реальные доходы населения в 2020 году упали из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.