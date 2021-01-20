20 января 2021

Роскомнадзор потребовал от «ВК» пресечь участие детей в митингах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильное приложение
Роскомнадзор потребовал от руководства соцсети «ВКонтакте» пресечь распространение призывов к детям участвовать в несанкционированных митингах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети «ВКонтакте» пресекать распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть „ВКонтакте“ направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», — говорится в заявлении Роскомнадзора. Отмечается, что речь идет о незаконных митингах.

Роскомнадзор потребовал администраторов социальной сети TikTok пресечь распространение призывов к участию несовершеннолетних в митингах в России. В пресс-службе подчеркнули, что ведомство призывает все социальные сети, действующие на территории РФ, удалять противоправную информацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...