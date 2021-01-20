Роскомнадзор потребовал от «ВК» пресечь участие детей в митингах

Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети «ВКонтакте» пресекать распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть „ВКонтакте“ направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», — говорится в заявлении Роскомнадзора. Отмечается, что речь идет о незаконных митингах.
Роскомнадзор потребовал администраторов социальной сети TikTok пресечь распространение призывов к участию несовершеннолетних в митингах в России. В пресс-службе подчеркнули, что ведомство призывает все социальные сети, действующие на территории РФ, удалять противоправную информацию.
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