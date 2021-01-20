Роскомнадзор ввел ограничение против TikTok

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Роскомнадзор призвал TikTok удалять контент, нарушающий законодательство РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роскомнадзор потребовал администраторов социальной сети TikTok пресечь распространение призывов к участию несовершеннолетних в митингах в России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«В TikTok направлено требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», — говорится в telegram-канале Роскомнадзора. Отмечается, что речь идет о незаконных митингах, к которым призывают несовершеннолетних в социальной сети.

В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что ведомство призывает все социальные сети, действующие на территории РФ, удалять противоправную информацию. Отмечается, что любые действия интернет-порталов, влекущие опасность для детей, должны быть пресечены.

25 декабря 2020 года Совфед РФ одобрил новые требования к проведению митингов в России. В частности, запрещено иностранное финансирование публичных акций. Агитация детей на участие в митингах также запрещена законодательством РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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