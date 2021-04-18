Топ-менеджер банка «Нейва» озвучил свою версию закрытия

По мнению зампреда правления банка, решение было принято ЦБ заранее Фото: Размик Закарян © URA.RU

Решение о закрытии банка «Нейва» приняли в Центробанке РФ заранее. С таким мнением выступил зампредседателя правления банка Павел Ефремов.

«Очевидно, что решение об отзыве было принято заранее. Сказать, что банк не боролся с сомнительными операциями при обмене валюты, я не могу. То есть усилия и успехи банка по борьбе с сомнительными операциями налицо. Но, тем не менее, отзыв лицензии без предупреждения и без попыток исправить ситуацию», — написал Ефремов у себя в Facebook. Он предположил, что это может быть рейдерский захват.

По его мнению, Центробанк мог просто запретить обмен валюты. «Могли формально ввести запрет на обмен валюты через официальное предписание. Но почему-то решили убить весь банк, невзирая на то, что лишают 500 человек рабочих мест, не будет налогов в региональный бюджет, создают проблемы десяткам тысяч розничных клиентов, несколько тысяч предприятий малого и среднего бизнеса остались без оборотных средств», — дополнил он.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. По данным ЦБ, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. После сообщений об этом вкладчики атаковали офисы организаций. Председатель правления банка Константин Левушкин связал отзыв лицензии у его структуры с новыми санкциями США против РФ.