02 мая 2021

Диетолог рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
Врач рассказал, какое количество шашлыка не повредит здоровью. Фото:

Без вреда для здоровья человек может съесть не более 100 граммов шашлыка в день. Такую рекомендацию дал диетолог Филипп Кузьменко.

«Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака», — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Диетолог посоветовал перед шашлыками наполнить желудок овощами или просто водой. Кроме того, жареное мясо можно хранить в холодильнике несколько дней, поэтому необязательно объедаться в один день.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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