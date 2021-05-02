Диетолог рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда

Врач рассказал, какое количество шашлыка не повредит здоровью. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Без вреда для здоровья человек может съесть не более 100 граммов шашлыка в день. Такую рекомендацию дал диетолог Филипп Кузьменко.

«Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака», — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Диетолог посоветовал перед шашлыками наполнить желудок овощами или просто водой. Кроме того, жареное мясо можно хранить в холодильнике несколько дней, поэтому необязательно объедаться в один день.