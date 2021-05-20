Депутат Госдумы придумал новую работу для российских силовиков

Российские правоохранители и спецслужбы могут мониторить и анализировать контент в социальных сетях, чтобы находить потенциально опасных пользователей. Это позволит выявлять преступления еще до их совершения, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Парламентарий убежден, что интернет-пользователи, которые готовят теракт, в социальных сетях ведут себя не так, как другие. «Научиться выявлять такие отклонения до преступления и реагировать на них — вот настоящий вызов для современных систем контент-анализа. И я считаю, что в этом направлении нужно работать. Конечно, находиться такие системы должны в руках правоохранителей и спецслужб», — поделился Горелкин с ТАСС. По словам депутата, главная сложность в том, как привлечь силовиков к психологическому риск-анализу контента соцсетей.
Ранее депутат Госудмы Александр Хинштейн заявил, что в России будет создана система верификации пользователей в интернете. По его словам, это исключит анонимность в Сети. Его позицию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. После трагедии в Казани, где 19-летний молодой человек расстрелял учеников и преподавателей своей гимназии, вопрос о снижении контента, пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм, нужно обсуждать, приводит RT слова парламентария.
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