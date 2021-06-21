Жириновский поддержал свердловского студента с зелеными волосами

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Владимир Жириновский на выставке Гюнтера фон Хагенса
Владимир Жириновский пообещал разобраться в произошедшем Фото:

Недопустимо вмешиваться во внешний вид человека и снижать оценку из-за этого. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя скандал с занижением оценки свердловскому студенту за зеленые волосы.

«Это недопустимо. Никто не имеет права вмешиваться во внешний вид человека. Нужно наказать преподавателя и ректора. Мы направим правительственную телеграмму, чтобы разобраться в происшествии», — написал Жириновский в Twitter. Так он прокомментировал информацию, что в Уральском политехническом колледже студенту снизили оценку из-за цвета волос.

Ранее студент Уральского политехнического колледжа Роман Щербаков заявил, что ему занизили оценку за дипломную работу из-за зеленого цвета волос. Он опубликовал видео с защиты, где аттестационная комиссия говорит про его внешний вид. Позже, Щербакову поменяли оценку с «хорошо» на «отлично».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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