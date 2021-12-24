Губернатор ЯНАО пообещал вывезти тысячи тонн мусора из Арктики

24 декабря 2021 в 18:36 Размер текста - 17 +

Собирать мусор в тундре будут волонтеры-экологи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С полярной станции «Марресаля» в Ямальском районе ЯНАО в 2022 году планируется вывезти порядка трех тысяч тонн отходов. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов на совещании по реализации проекта «Чистая Арктика», состоявшемся 24 декабря под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. «Планируем провести акцию на полярной станции „Марресаля“ в июле—августе следующего года. Ее площадь около пяти гектаров, предстоит убрать и подготовить к вывозу почти три тысячи тонн отходов. Там не так много промышленного мусора, который требует специальной подготовки волонтеров, поэтому рассчитываем оперативно очистить эту территорию», — приводит пресс-служба губернатора ЯНАО слова Дмитрия Артюхова. Глава региона рассказал, что 2022 год на Ямале объявлен Годом экологии. План мероприятий будет сформирован с учетом предложений жителей округа. Важной частью станет уборка территорий. Кроме того, в следующем году будет увеличена численность эковолонтеров, к работам будут привлечены добровольцы из других регионов. Такая практика уже успешно зарекомендовала себя при очистке островов Белый и Вилькицкого. Фото: пресс-служба правительства ЯНАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С полярной станции «Марресаля» в Ямальском районе ЯНАО в 2022 году планируется вывезти порядка трех тысяч тонн отходов. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов на совещании по реализации проекта «Чистая Арктика», состоявшемся 24 декабря под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. «Планируем провести акцию на полярной станции „Марресаля“ в июле—августе следующего года. Ее площадь около пяти гектаров, предстоит убрать и подготовить к вывозу почти три тысячи тонн отходов. Там не так много промышленного мусора, который требует специальной подготовки волонтеров, поэтому рассчитываем оперативно очистить эту территорию», — приводит пресс-служба губернатора ЯНАО слова Дмитрия Артюхова. Глава региона рассказал, что 2022 год на Ямале объявлен Годом экологии. План мероприятий будет сформирован с учетом предложений жителей округа. Важной частью станет уборка территорий. Кроме того, в следующем году будет увеличена численность эковолонтеров, к работам будут привлечены добровольцы из других регионов. Такая практика уже успешно зарекомендовала себя при очистке островов Белый и Вилькицкого.