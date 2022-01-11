Руспродсоюз: продукты в стране дешеветь не будут

Последние два года из-за пандемии и ее последствий стали форс-мажорными для производителей продуктов питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предпосылок к снижению цен на продукты в РФ нет, и нужно решать этот вопрос мерами поддержки малообеспеченных граждан. Об этом заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

«Несмотря на то что производители на протяжении двух лет стараются сдерживать рост себестоимости продуктов, предпосылок к снижению цен сегодня, к сожалению, нет. Главная задача сегодня — обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения», — сказал Леонов. Его слова приводит РИА «Новости».

Леонов связывает повышение цен на продукты с пандемией и ее последствиями. Факторами, которые повлияли и продолжают влиять на ценообразование, он называет нарушение сроков поставок и контрактов, удорожание импортных составляющих, использующихся для производства многих продуктов питания. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что в случае дальнейшего роста потребительских цен правительство будет вынуждено вводить продуктовые карточки. Он отметил, что такая система используется во многих странах, в том числе в США, где карточками пользуются миллионы людей.

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