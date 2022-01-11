Руспродсоюз: продукты в стране дешеветь не будут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, апельсины, магазин, продукты питания
Последние два года из-за пандемии и ее последствий стали форс-мажорными для производителей продуктов питания Фото:

Предпосылок к снижению цен на продукты в РФ нет, и нужно решать этот вопрос мерами поддержки малообеспеченных граждан. Об этом заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

«Несмотря на то что производители на протяжении двух лет стараются сдерживать рост себестоимости продуктов, предпосылок к снижению цен сегодня, к сожалению, нет. Главная задача сегодня — обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения», — сказал Леонов. Его слова приводит РИА «Новости».

Леонов связывает повышение цен на продукты с пандемией и ее последствиями. Факторами, которые повлияли и продолжают влиять на ценообразование, он называет нарушение сроков поставок и контрактов, удорожание импортных составляющих, использующихся для производства многих продуктов питания. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что в случае дальнейшего роста потребительских цен правительство будет вынуждено вводить продуктовые карточки. Он отметил, что такая система используется во многих странах, в том числе в США, где карточками пользуются миллионы людей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предпосылок к снижению цен на продукты в РФ нет, и нужно решать этот вопрос мерами поддержки малообеспеченных граждан. Об этом заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов. «Несмотря на то что производители на протяжении двух лет стараются сдерживать рост себестоимости продуктов, предпосылок к снижению цен сегодня, к сожалению, нет. Главная задача сегодня — обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения», — сказал Леонов. Его слова приводит РИА «Новости». Леонов связывает повышение цен на продукты с пандемией и ее последствиями. Факторами, которые повлияли и продолжают влиять на ценообразование, он называет нарушение сроков поставок и контрактов, удорожание импортных составляющих, использующихся для производства многих продуктов питания. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки. Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что в случае дальнейшего роста потребительских цен правительство будет вынуждено вводить продуктовые карточки. Он отметил, что такая система используется во многих странах, в том числе в США, где карточками пользуются миллионы людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...