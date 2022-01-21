В соцсетях попросили снизить пенсионный возраст в России. «Не доживем до пенсии»

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Объединительный съезд
Валерий Гартунг заявил, что в бюджете есть деньги на снижение пенсионного возраста Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг предложил вернуть прежний пенсионный возраст. Пользователи социальных сетей поддержали идею депутата и предложили сделать все возможное, чтобы ее осуществить.

«В бюджете есть профицит уже четыре года и дальше он будет. У нас есть законодательные инициативы на несколько триллионов рублей ежегодно. Это в 10 раз больше, чем необходимо для выполнения обязательств по снижению пенсионного возраста», — заявил Гартунг в ходе своего выступления Госдуме. Запись выступления есть в TikTok-канале депутата.

Пользователи считают, что шансов дожить до пенсии немного
Лаконично
Пользователи рассказывают об эмоциях из-за повышения пенсионного возраста
Пользователи напоминают, что их мнение не учитывали при поднятии пенсионного возраста
Пользователи надеются на возращение прежнего пенсионного возраста
Пользователи отмечают, что депутаты не понимают пенсионеров
Кто-то считает, что шансов на снижение пенсионного возраста нет

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Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг предложил вернуть прежний пенсионный возраст. Пользователи социальных сетей поддержали идею депутата и предложили сделать все возможное, чтобы ее осуществить. «В бюджете есть профицит уже четыре года и дальше он будет. У нас есть законодательные инициативы на несколько триллионов рублей ежегодно. Это в 10 раз больше, чем необходимо для выполнения обязательств по снижению пенсионного возраста», — заявил Гартунг в ходе своего выступления Госдуме. Запись выступления есть в TikTok-канале депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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