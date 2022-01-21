Валерий Гартунг заявил, что в бюджете есть деньги на снижение пенсионного возраста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг предложил вернуть прежний пенсионный возраст. Пользователи социальных сетей поддержали идею депутата и предложили сделать все возможное, чтобы ее осуществить.

«В бюджете есть профицит уже четыре года и дальше он будет. У нас есть законодательные инициативы на несколько триллионов рублей ежегодно. Это в 10 раз больше, чем необходимо для выполнения обязательств по снижению пенсионного возраста», — заявил Гартунг в ходе своего выступления Госдуме. Запись выступления есть в TikTok-канале депутата.

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