Верховный суд защитил россиянина, уволенного за прогул работы

23 января 2022 в 21:58 Размер текста - 17 +

Суды должны были выяснить, мог ли сотрудник получить дисциплинарное взыскание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд России разобрался в деле автомеханика из Краснодарского края, которого уволили за прогул работы. ВС отменил решения нижестоящих судов. «По мнению ВС, нижестоящим инстанциям необходимо было выяснить, имелись ли у работодателя основания для применения менее строгого вида дисциплинарного взыскания, чем увольнение. Но суды этот вопрос не исследовали. Учитывая все нарушения, ВС отменил решения судов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда», — передает портал «Право.ru». Автомеханик не пришел на работу из-за конфликта с начальством. Руководитель якобы требовал от сотрудника оплатить стоимость моторного масла, которое нужно было для повторного ремонта машины клиента. Работник посчитал несправедливыми эти требования и ушел с работы в знак протеста. Он сообщил об этом в объяснительной, но его уволили за прогул. Автомеханик обратился в Приморский районный суд Новороссийска и потребовал взыскать с работодателя среднюю зарплату за время вынужденного прогула, незаконно удержанную часть на сумму 11 566 рублей и компенсацию морального вреда 10 000 рублей. Суд отказал ему. Краснодарский краевой суд одобрил взыскание удержанной части зарплаты, а остальное оставил без изменений. После этого автомеханик обратился в Верховный суд, где отменили решения судов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верховный суд России разобрался в деле автомеханика из Краснодарского края, которого уволили за прогул работы. ВС отменил решения нижестоящих судов. «По мнению ВС, нижестоящим инстанциям необходимо было выяснить, имелись ли у работодателя основания для применения менее строгого вида дисциплинарного взыскания, чем увольнение. Но суды этот вопрос не исследовали. Учитывая все нарушения, ВС отменил решения судов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда», — передает портал «Право.ru». Автомеханик не пришел на работу из-за конфликта с начальством. Руководитель якобы требовал от сотрудника оплатить стоимость моторного масла, которое нужно было для повторного ремонта машины клиента. Работник посчитал несправедливыми эти требования и ушел с работы в знак протеста. Он сообщил об этом в объяснительной, но его уволили за прогул. Автомеханик обратился в Приморский районный суд Новороссийска и потребовал взыскать с работодателя среднюю зарплату за время вынужденного прогула, незаконно удержанную часть на сумму 11 566 рублей и компенсацию морального вреда 10 000 рублей. Суд отказал ему. Краснодарский краевой суд одобрил взыскание удержанной части зарплаты, а остальное оставил без изменений. После этого автомеханик обратился в Верховный суд, где отменили решения судов.