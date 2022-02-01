Силовики подозревают домработника в ограблении вдовы Градского

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, силовики, мвд, акция, митинг, полиция, несанкционированная акция, несанкционированная
Сотрудники правоохранительных органов проверяют домработника на причастность к ограблению Фото:

Сотрудники полиции задержали домработника вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Силовики проверяют его на причастность к инциденту.

«Силовики задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По данным силовика, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей.

Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. По мнению известного адвоката Сергея Жорина, преступление могло быть инсценировано.

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Сотрудники полиции задержали домработника вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Силовики проверяют его на причастность к инциденту. «Силовики задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. По данным силовика, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей. Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. По мнению известного адвоката Сергея Жорина, преступление могло быть инсценировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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