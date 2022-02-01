Силовики подозревают домработника в ограблении вдовы Градского

01 февраля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Сотрудники правоохранительных органов проверяют домработника на причастность к ограблению Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники полиции задержали домработника вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Силовики проверяют его на причастность к инциденту. «Силовики задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. По данным силовика, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей. Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. По мнению известного адвоката Сергея Жорина, преступление могло быть инсценировано. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники полиции задержали домработника вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Силовики проверяют его на причастность к инциденту. «Силовики задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. По данным силовика, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей. Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. По мнению известного адвоката Сергея Жорина, преступление могло быть инсценировано.