Силовики подозревают домработника в ограблении вдовы Градского

Сотрудники полиции задержали домработника вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Силовики проверяют его на причастность к инциденту.
«Силовики задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
По данным силовика, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей.
Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. По мнению известного адвоката Сергея Жорина, преступление могло быть инсценировано.
Сотрудники полиции задержали домработника вдовы народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Силовики проверяют его на причастность к инциденту. «Силовики задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к инциденту», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. По данным силовика, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении. Предполагается, что преступники сейчас находятся за границей. Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин напали на Коташенко и забрали у нее 100 миллионов рублей. Для этого они инсценировали ДТП, а после заставили женщину вернуться домой за деньгами. По мнению известного адвоката Сергея Жорина, преступление могло быть инсценировано.