Blomberg: США предлагают РФ проинспектировать базы НАТО

Соединенные Штаты выступили с предложением инспектирования Россией баз НАТО в Польше и Румынии на предмет размещения на территориях крылатых ракет «Томагавк». При этом РФ должна поступить аналогично, сообщает Bloomberg.
«США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты („Томагавк“ — прим. URA.RU) не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — пишет агентство. Отмечается, что в ответ РФ должна предоставить «аналогичную информацию об определенных военных базах», размещенных на территории страны.
Соединенные Штаты выступили с предложением инспектирования Россией баз НАТО в Польше и Румынии на предмет размещения на территориях крылатых ракет «Томагавк». При этом РФ должна поступить аналогично, сообщает Bloomberg. «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты („Томагавк“ — прим. URA.RU) не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — пишет агентство. Отмечается, что в ответ РФ должна предоставить «аналогичную информацию об определенных военных базах», размещенных на территории страны. Ранее Путин обвинил США и страны НАТО в игнорировании «главных озабоченностей» России, включая нерасширение НАТО, по вопросам гарантий безопасности. Недопустимо укреплять безопасность за счет других, заявил президент.