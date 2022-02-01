Blomberg: США предлагают РФ проинспектировать базы НАТО

02 февраля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

В ответ Москва должна предоставить США доступ к своим военным базам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Соединенные Штаты выступили с предложением инспектирования Россией баз НАТО в Польше и Румынии на предмет размещения на территориях крылатых ракет «Томагавк». При этом РФ должна поступить аналогично, сообщает Bloomberg. «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты („Томагавк“ — прим. URA.RU) не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — пишет агентство. Отмечается, что в ответ РФ должна предоставить «аналогичную информацию об определенных военных базах», размещенных на территории страны. Ранее Путин обвинил США и страны НАТО в игнорировании «главных озабоченностей» России, включая нерасширение НАТО, по вопросам гарантий безопасности. Недопустимо укреплять безопасность за счет других, заявил президент. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты выступили с предложением инспектирования Россией баз НАТО в Польше и Румынии на предмет размещения на территориях крылатых ракет «Томагавк». При этом РФ должна поступить аналогично, сообщает Bloomberg. «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты („Томагавк“ — прим. URA.RU) не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше», — пишет агентство. Отмечается, что в ответ РФ должна предоставить «аналогичную информацию об определенных военных базах», размещенных на территории страны. Ранее Путин обвинил США и страны НАТО в игнорировании «главных озабоченностей» России, включая нерасширение НАТО, по вопросам гарантий безопасности. Недопустимо укреплять безопасность за счет других, заявил президент.