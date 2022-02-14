Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Пауза связана с тем, что в обществе начали массово критиковать данный документ. Об этом сообщила в пресс-служба ведомства.

«Минкультуры РФ приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции. В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний», — передает ТАСС информацию пресс-службы.

В ходе обсуждения нынешнего проекта, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов. Так, поддержало документ 100 тысяч пользователей, а «против» проголосовали 78,9 тысяч.