В Минкультуры отложили законопроект о традиционных ценностях. Все из-за критики

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям Фото:

Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Пауза связана с тем, что в обществе начали массово критиковать данный документ. Об этом сообщила в пресс-служба ведомства.

«Минкультуры РФ приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции. В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний», — передает ТАСС информацию пресс-службы.

В ходе обсуждения нынешнего проекта, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов. Так, поддержало документ 100 тысяч пользователей, а «против» проголосовали 78,9 тысяч.

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Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Пауза связана с тем, что в обществе начали массово критиковать данный документ. Об этом сообщила в пресс-служба ведомства. «Минкультуры РФ приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции. В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний», — передает ТАСС информацию пресс-службы. В ходе обсуждения нынешнего проекта, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов. Так, поддержало документ 100 тысяч пользователей, а «против» проголосовали 78,9 тысяч.
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