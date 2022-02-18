Курганская стройфирма зарабатывает на тюменцах

18 февраля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Несмотря на повышение цен, тюменцы готовы в том же объеме покупать продукцию курганской фирмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Компания из Кургана «Регион лес», которая занимается созданием конструкций из дерева, после повышения цен на пиломатериалы смогла выжить на рынке только благодаря покупателям из Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил представитель компании. «Мы сильно пострадали. Стоимость пиломатериалов у нас увеличилась в два раза, поэтому все наши изделия, которые делаются из дерева, тоже подорожали. Мы выживаем только за счет Тюменской области», — рассказал представитель компании, пожелавший остаться анонимным. Сотрудник компании объяснил, что из-за повышения цен у компании стало примерно на 70% меньше покупателей из Курганской области. По его словам, в Тюменской области покупатели более спокойно отнеслись к повышению цен. Ранее представитель ООО «Уютстрой» Евгения Бачурина сообщила URA.RU, что из-за роста цен на пиломатериалы, в Курганской области стали больше заказывать дома из блоков, чем из дерева. В регионе за четыре года пиломатериалы подорожали в три раза, а кирпич — в два раза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания из Кургана «Регион лес», которая занимается созданием конструкций из дерева, после повышения цен на пиломатериалы смогла выжить на рынке только благодаря покупателям из Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил представитель компании. «Мы сильно пострадали. Стоимость пиломатериалов у нас увеличилась в два раза, поэтому все наши изделия, которые делаются из дерева, тоже подорожали. Мы выживаем только за счет Тюменской области», — рассказал представитель компании, пожелавший остаться анонимным. Сотрудник компании объяснил, что из-за повышения цен у компании стало примерно на 70% меньше покупателей из Курганской области. По его словам, в Тюменской области покупатели более спокойно отнеслись к повышению цен. Ранее представитель ООО «Уютстрой» Евгения Бачурина сообщила URA.RU, что из-за роста цен на пиломатериалы, в Курганской области стали больше заказывать дома из блоков, чем из дерева. В регионе за четыре года пиломатериалы подорожали в три раза, а кирпич — в два раза.