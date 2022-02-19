19 февраля 2022

Telegraph: Великобритания ужесточит закон о шпионах из-за России

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Британия повысит уровень устойчивости к иностранным вмешательствам, заявила Прити Пател Фото:

Правительство Великобритании в скором времени представит законопроект, предполагающий расширение полномочий правоохранительных органов при борьбе со шпионажем, из-за угрозы России для демократии государства и народа. Об этом сообщил британский министр внутренних дел Прити Пател.

«Я пойду еще дальше, представив закон, который полностью пересмотрит наши полномочия по противодействию угрозам со стороны иностранных государств и обновит наши устаревшие законы о шпионаже. Эти полномочия будут применяться к любому государству, ведущему враждебную деятельность на нашей территории, и сделают нас намного более устойчивыми к иностранному вмешательству в Великобритании», — заявила Прити Пател в статье для британской газеты The Telegraph.

Она подчеркнула, что намерена использовать все свои полномочия главы МВД Британии для противодействия лицам, стремящимся нанести вред демократии страны и народу. Великобритания и международные союзники воспользуются своими законными и иммиграционными возможностями для борьбы с преступностью, резюмировала Пател.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Одессе якобы российского шпиона. Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений российского «вторжения» на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что Россия готовит полномасштабное нападение.

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Правительство Великобритании в скором времени представит законопроект, предполагающий расширение полномочий правоохранительных органов при борьбе со шпионажем, из-за угрозы России для демократии государства и народа. Об этом сообщил британский министр внутренних дел Прити Пател. «Я пойду еще дальше, представив закон, который полностью пересмотрит наши полномочия по противодействию угрозам со стороны иностранных государств и обновит наши устаревшие законы о шпионаже. Эти полномочия будут применяться к любому государству, ведущему враждебную деятельность на нашей территории, и сделают нас намного более устойчивыми к иностранному вмешательству в Великобритании», — заявила Прити Пател в статье для британской газеты The Telegraph. Она подчеркнула, что намерена использовать все свои полномочия главы МВД Британии для противодействия лицам, стремящимся нанести вред демократии страны и народу. Великобритания и международные союзники воспользуются своими законными и иммиграционными возможностями для борьбы с преступностью, резюмировала Пател. Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Одессе якобы российского шпиона. Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений российского «вторжения» на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что Россия готовит полномасштабное нападение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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