Telegraph: Великобритания ужесточит закон о шпионах из-за России

Британия повысит уровень устойчивости к иностранным вмешательствам, заявила Прити Пател Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Великобритании в скором времени представит законопроект, предполагающий расширение полномочий правоохранительных органов при борьбе со шпионажем, из-за угрозы России для демократии государства и народа. Об этом сообщил британский министр внутренних дел Прити Пател.

«Я пойду еще дальше, представив закон, который полностью пересмотрит наши полномочия по противодействию угрозам со стороны иностранных государств и обновит наши устаревшие законы о шпионаже. Эти полномочия будут применяться к любому государству, ведущему враждебную деятельность на нашей территории, и сделают нас намного более устойчивыми к иностранному вмешательству в Великобритании», — заявила Прити Пател в статье для британской газеты The Telegraph.

Она подчеркнула, что намерена использовать все свои полномочия главы МВД Британии для противодействия лицам, стремящимся нанести вред демократии страны и народу. Великобритания и международные союзники воспользуются своими законными и иммиграционными возможностями для борьбы с преступностью, резюмировала Пател.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Одессе якобы российского шпиона. Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений российского «вторжения» на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что Россия готовит полномасштабное нападение.

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