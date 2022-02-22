СМИ: Путину не нужно согласие Совфеда на ввод войск в Донбасс

Договор с главами ДНР и ЛНР является базой для Владимира Путина, чтобы ввести войска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Договор с Луганской и Донецкой народными республиками дает право России ввести в Донбасс своих военных. И согласие Совета Федерации для этого не потребуется. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Сам договор является базой. Наличие договора с ДНР и ЛНР будет исключать необходимость предоставления президенту [РФ Владимиру Путину] согласия Совфеда на использование российских военных в Донбассе», — заявил собеседник РИА «Новости».

По информации издания, согласие бы требовалось, если бы это была украинская территория. «Но сегодня это территории ДНР и ЛНР», — отметил источник.

Члены Совета безопасности поддержали обращение лидеров ДНР и ЛНР о признании их независимости, отмечает РАПСИ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. Вместе с их главами российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, пишет «Национальная служба новостей». Госдума рассмотрит вопрос ратификации этих соглашений.