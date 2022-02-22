Российским медикам выделили 3,5 миллиарда рублей

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На выплаты врачам выделили миллиарды Фото:

На выплаты российским медикам выделят почти 3, 5 миллиарда рублей. Об этом распорядился премьер Михаил Мишустин. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания, транслировавшегося на телеканале «Россия-1».

«Правительство дополнительно направит почти 3,5 млрд рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах», — сообщил Мишустин. Он отметил, что военные медики вместе с гражданскими «сегодня на передовой борьбы с инфекцией».

Мишустин напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина медики получают спецнадбавки к заработной плате. Речь идет о врачах, работающих в «красных зонах».

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На выплаты российским медикам выделят почти 3, 5 миллиарда рублей. Об этом распорядился премьер Михаил Мишустин. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания, транслировавшегося на телеканале «Россия-1». «Правительство дополнительно направит почти 3,5 млрд рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах», — сообщил Мишустин. Он отметил, что военные медики вместе с гражданскими «сегодня на передовой борьбы с инфекцией». Мишустин напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина медики получают спецнадбавки к заработной плате. Речь идет о врачах, работающих в «красных зонах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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