Российским медикам выделили 3,5 миллиарда рублей

На выплаты врачам выделили миллиарды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На выплаты российским медикам выделят почти 3, 5 миллиарда рублей. Об этом распорядился премьер Михаил Мишустин. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания, транслировавшегося на телеканале «Россия-1».

«Правительство дополнительно направит почти 3,5 млрд рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах», — сообщил Мишустин. Он отметил, что военные медики вместе с гражданскими «сегодня на передовой борьбы с инфекцией».

Мишустин напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина медики получают спецнадбавки к заработной плате. Речь идет о врачах, работающих в «красных зонах».