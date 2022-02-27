27 февраля 2022

Facebook и Instagram не планируют отключать на территории РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, социальные сети, соцсети, facebook, фейсбук, цукерберг марк
Meta не планирует отключать Facebook и Instagram в России Фото:
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Руководство Meta не планирует отключать социальные сети Facebook и Instagram на территории России. Об этом заявил вице-президент компании.

«Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России», — передает решение компании ТАСС. При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Сообщается, что такое решение в компании приняли по просьбе Киева.

Ранее Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. Пользователи Instagram и Facebook жаловались на сбои в работе социальных сетей. Накануне компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах.

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Руководство Meta не планирует отключать социальные сети Facebook и Instagram на территории России. Об этом заявил вице-президент компании. «Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России», — передает решение компании ТАСС. При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Сообщается, что такое решение в компании приняли по просьбе Киева. Ранее Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. Пользователи Instagram и Facebook жаловались на сбои в работе социальных сетей. Накануне компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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