Facebook и Instagram не планируют отключать на территории РФ

Руководство Meta не планирует отключать социальные сети Facebook и Instagram на территории России. Об этом заявил вице-президент компании.
«Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России», — передает решение компании ТАСС. При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Сообщается, что такое решение в компании приняли по просьбе Киева.
Руководство Meta не планирует отключать социальные сети Facebook и Instagram на территории России. Об этом заявил вице-президент компании. «Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России», — передает решение компании ТАСС. При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Сообщается, что такое решение в компании приняли по просьбе Киева. Ранее Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. Пользователи Instagram и Facebook жаловались на сбои в работе социальных сетей. Накануне компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах.