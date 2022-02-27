Facebook и Instagram не планируют отключать на территории РФ 28 февраля 2022 в 00:56 Размер текста - 17 + Meta не планирует отключать Facebook и Instagram в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Руководство Meta не планирует отключать социальные сети Facebook и Instagram на территории России. Об этом заявил вице-президент компании. «Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России», — передает решение компании ТАСС. При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Сообщается, что такое решение в компании приняли по просьбе Киева. Ранее Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. Пользователи Instagram и Facebook жаловались на сбои в работе социальных сетей. Накануне компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Руководство Meta не планирует отключать социальные сети Facebook и Instagram на территории России. Об этом заявил вице-президент компании. «Meta не намерена сама отключать Facebook и Instagram в России», — передает решение компании ТАСС. При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Сообщается, что такое решение в компании приняли по просьбе Киева. Ранее Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке социальной сети Facebook из-за цензуры ряда российских СМИ со стороны администрации платформы. Пользователи Instagram и Facebook жаловались на сбои в работе социальных сетей. Накануне компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям