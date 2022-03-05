В Германии испугались Путина с новыми сторонниками

Спецоперацию России поддерживают самые многолюдные страны мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюзу и США стоит боятся Россию, потому что ее поддерживают самые многолюдные страны мира. В их числе Сербия, страны Латинской Америки, Сирия, Иран, ОАЭ, Индия и Китай. Информацию об это сообщает немецкая газета «Die Welt».

«Только людям из стран Запада кажется, что Кремль попал в изоляцию. Есть еще столицы, которые стоят на стороне Путина, и к ним относятся как минимум три государства, управляющие самыми многолюдными странами на Земле», — говорится в аналитической статье. Немецкие журналисты связывают это с тем, что крупные страны многим обязаны России и у них есть свои счеты с их «бывшими колониальными хозяевами» с Запада.

Например, Китай стал союзником России, потому как обе страны отрицательно относятся к попытке западных стран занимать доминирующую роль на мировой арене. Москва помогла сирийскому Башару Асаду победить исламистских террористов. Также политику Путина одобряют Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Иран планирует расширить торговлю с Россией, не спешить разрывать отношения с Москвой и Объединенные Арабские Эмираты, которые состоят с РФ в партнерских отношениях в области торговли и туризма. В свою очередь, Индия зависима от Москвы в плане поставок российских запчастей для самолетов и кораблей, а Сербия — от системы вооружения РФ.

Ранее Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. За это ее осуждает ряд европейских стран и вводит санкции в отношении физических и юридических лиц из РФ. В настоящее время в ООН создадут независимую комиссию по расследованию нарушений прав человека на Украине.

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