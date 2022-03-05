ФСБ задержала украинца, причастного к блокаде Крыма

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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
По данным ФСБ, украинец участвовал в незаконном вооруженном формировании Фото:

В Крыму задержан участник незаконного вооруженного формирования с Украины. По данным Федеральной службы безопасности РФ, в ноябре 2015 года украинец участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова.

«Гражданин Украины 1959 года рождения в 2015 году вступил в незаконное формирование „Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана“ в Херсонской области. Под руководством инструкторов из националистических батальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку. В ноябре того же года участвовал в экономической и энергетической блокаде Крыма», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Иностранец находится под арестом. ФСБ устанавливает его преступные связи на территории России.

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В Крыму задержан участник незаконного вооруженного формирования с Украины. По данным Федеральной службы безопасности РФ, в ноябре 2015 года украинец участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова. «Гражданин Украины 1959 года рождения в 2015 году вступил в незаконное формирование „Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана“ в Херсонской области. Под руководством инструкторов из националистических батальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку. В ноябре того же года участвовал в экономической и энергетической блокаде Крыма», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Иностранец находится под арестом. ФСБ устанавливает его преступные связи на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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