Бойцы ЛНР ищут выживших на месте массового расстрела в Попасной

13 марта 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

На месте массового убийства мирных жителей бойцами ВСУ возле Попаснянской железной дороги могут быть выжившие. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Ранее в ходе наступления войска ЛНР обнаружили тела мирных жителей. По словам Филипоненко, люди были расстреляны при отступлении украинских войск как свидетели либо использовались как живой щит. Сейчас линия передовой сдвинулась от этого места, и бойцы ЛНР ищут тех, кто остался в живых. «Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела. По информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — сказал Филипоненко. Ранее российские военнослужащие освободили 300 заложников. Они удерживались украинскими националистами в монастыре в поселке Никольское. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита.