Депутат Госдумы нашел новый способ давления на Европу

25 марта 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов считает, что прекращение российских поставок ускорит успешное завершение спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перекрыть газ странам-поставщикам оружия в Украину. По его мнению, это приведет к успешному завершению спецоперации на Украине. «Приостановка экспорта российских энергоресурсов в страны-поставщики вооружений поможет ускорить завершение спецоперации на Украине», — пояснил Миронов, чьи слова URA.RU процитировали в пресс-службе партии. Он считает, что, угроза прекращения российских поставок поможет «заморозить» стремление Европы раздувать конфликт и ускорит успешное завершение спецоперации Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о принятом решении реализовать переход к рублевым расчетам за российский газ с недружественными странами. По словам президента, нет никакого смысла «поставлять наши товары в ЕС и США» за доллары, евро и ряд других валют. Санкции в отношении России Европа и США начали вводить после начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Владимир Путин отмечал, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. По его мнению, ограничения ввели бы и без начала спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии, а на бизнес снизят и начнут выдавать инфраструктурные кредиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перекрыть газ странам-поставщикам оружия в Украину. По его мнению, это приведет к успешному завершению спецоперации на Украине. «Приостановка экспорта российских энергоресурсов в страны-поставщики вооружений поможет ускорить завершение спецоперации на Украине», — пояснил Миронов, чьи слова URA.RU процитировали в пресс-службе партии. Он считает, что, угроза прекращения российских поставок поможет «заморозить» стремление Европы раздувать конфликт и ускорит успешное завершение спецоперации Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о принятом решении реализовать переход к рублевым расчетам за российский газ с недружественными странами. По словам президента, нет никакого смысла «поставлять наши товары в ЕС и США» за доллары, евро и ряд других валют. Санкции в отношении России Европа и США начали вводить после начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Владимир Путин отмечал, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. По его мнению, ограничения ввели бы и без начала спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии, а на бизнес снизят и начнут выдавать инфраструктурные кредиты.