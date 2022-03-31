В России решат проблему дефицита серверной мощности для бизнеса

Сотовый оператор «МегаФон» увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз. Как рассказал URA.RU руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений компании Алексей Извеков, за последние годы спрос на технологии сильно вырос.
«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — заявил Алексей Извеков.
Оборудование позволит масштабировать облачные сервисы «МегаФон Облако» для бизнеса и государственного сектора, которые пользуются услугами по аренде вычислительных мощностей. «Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — отмечает Алексей Извеков.
Платформа работает на базе четырех дата-сервисов, которые расположены в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Используются они как коммерческими, так и государственными заказчиками.
Сотовый оператор «МегаФон» увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз. Как рассказал URA.RU руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений компании Алексей Извеков, за последние годы спрос на технологии сильно вырос. «На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — заявил Алексей Извеков. Оборудование позволит масштабировать облачные сервисы «МегаФон Облако» для бизнеса и государственного сектора, которые пользуются услугами по аренде вычислительных мощностей. «Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — отмечает Алексей Извеков. Платформа работает на базе четырех дата-сервисов, которые расположены в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Используются они как коммерческими, так и государственными заказчиками.