В России решат проблему дефицита серверной мощности для бизнеса

31 марта 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Мощности вырастут в семь раз Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотовый оператор «МегаФон» увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз. Как рассказал URA.RU руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений компании Алексей Извеков, за последние годы спрос на технологии сильно вырос. «На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — заявил Алексей Извеков. Оборудование позволит масштабировать облачные сервисы «МегаФон Облако» для бизнеса и государственного сектора, которые пользуются услугами по аренде вычислительных мощностей. «Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — отмечает Алексей Извеков. Платформа работает на базе четырех дата-сервисов, которые расположены в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Используются они как коммерческими, так и государственными заказчиками. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотовый оператор «МегаФон» увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз. Как рассказал URA.RU руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений компании Алексей Извеков, за последние годы спрос на технологии сильно вырос. «На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — заявил Алексей Извеков. Оборудование позволит масштабировать облачные сервисы «МегаФон Облако» для бизнеса и государственного сектора, которые пользуются услугами по аренде вычислительных мощностей. «Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — отмечает Алексей Извеков. Платформа работает на базе четырех дата-сервисов, которые расположены в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Используются они как коммерческими, так и государственными заказчиками.