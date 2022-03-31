В России решат проблему дефицита серверной мощности для бизнеса

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Институты УРО РАН. Екатеринбург, интернет, провода, электроника, it, сервер, информационные технологии, компьютер
Мощности вырастут в семь раз Фото:

Сотовый оператор «МегаФон» увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз. Как рассказал URA.RU руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений компании Алексей Извеков, за последние годы спрос на технологии сильно вырос.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — заявил Алексей Извеков.

Оборудование позволит масштабировать облачные сервисы «МегаФон Облако» для бизнеса и государственного сектора, которые пользуются услугами по аренде вычислительных мощностей. «Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — отмечает Алексей Извеков.

Платформа работает на базе четырех дата-сервисов, которые расположены в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Используются они как коммерческими, так и государственными заказчиками.

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Сотовый оператор «МегаФон» увеличит емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз. Как рассказал URA.RU руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений компании Алексей Извеков, за последние годы спрос на технологии сильно вырос. «На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — заявил Алексей Извеков. Оборудование позволит масштабировать облачные сервисы «МегаФон Облако» для бизнеса и государственного сектора, которые пользуются услугами по аренде вычислительных мощностей. «Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — отмечает Алексей Извеков. Платформа работает на базе четырех дата-сервисов, которые расположены в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Используются они как коммерческими, так и государственными заказчиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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