Ведущая Екатерина Андреева назвала главную причину неудач России. «Это катастрофа для страны!»

04 апреля 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Екатерина Андреева назвала катастрофой для России революцию 1917 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Революция 1917 года стала настоящей «катастрофой», вызвавшей неправильные энергетические завихрения, которые на протяжении 100 лет мешают развитию страны. Такое заявление сделала ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. Также большой проблемой для России она назвала отсутствие решения о захоронении Владимира Ленина. «Самое страшное для меня — это революция 1917 года. Это катастрофа для страны!», — высказалась Андреева в интервью видеоблогеру Надежде Стрелец. Телеведущая добавила, что особенно пагубно отразилось на России решение Совета народных комиссаров перейти в 1918 году на григорианский календарь. «Огромное количество людей лишились своих истинных дат рождения, им все перенесли на две недели. И это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор мешают развитию страны», — добавила она. Также большой проблемой для страны телеведущая назвала отсутствие решения о захоронении Владимира Ленина. «И то, что Ленин не захоронен, — это ужасно», — заключила Андреева. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Революция 1917 года стала настоящей «катастрофой», вызвавшей неправильные энергетические завихрения, которые на протяжении 100 лет мешают развитию страны. Такое заявление сделала ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. Также большой проблемой для России она назвала отсутствие решения о захоронении Владимира Ленина. «Самое страшное для меня — это революция 1917 года. Это катастрофа для страны!», — высказалась Андреева в интервью видеоблогеру Надежде Стрелец. Телеведущая добавила, что особенно пагубно отразилось на России решение Совета народных комиссаров перейти в 1918 году на григорианский календарь. «Огромное количество людей лишились своих истинных дат рождения, им все перенесли на две недели. И это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор мешают развитию страны», — добавила она. Также большой проблемой для страны телеведущая назвала отсутствие решения о захоронении Владимира Ленина. «И то, что Ленин не захоронен, — это ужасно», — заключила Андреева.