СМИ раскрыли тайный маршрут Джонсона до Киева

Борис Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поездеФото: Официальный сайт президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским из Польши тайно и на поезде. Газета Independent опубликовала видео, на котором Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев.
О прибытии премьер-министра в Киев журналисты не знали. Уже после встречи в Киеве появилось видео, на котором премьер-министр Великобритании рассказывает, что едет на «фантастическом» украинском поезде. «Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании», — сказал политик на видео.
РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским из Польши тайно и на поезде. Газета Independent опубликовала видео, на котором Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев. О прибытии премьер-министра в Киев журналисты не знали. Уже после встречи в Киеве появилось видео, на котором премьер-министр Великобритании рассказывает, что едет на «фантастическом» украинском поезде. «Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании», — сказал политик на видео. Джонсон прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Украине поставляют оружие 19 государств, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.