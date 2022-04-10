СМИ раскрыли тайный маршрут Джонсона до Киева

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Борис Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским из Польши тайно и на поезде. Газета Independent опубликовала видео, на котором Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев.

О прибытии премьер-министра в Киев журналисты не знали. Уже после встречи в Киеве появилось видео, на котором премьер-министр Великобритании рассказывает, что едет на «фантастическом» украинском поезде. «Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании», — сказал политик на видео.

Джонсон прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Украине поставляют оружие 19 государств, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.

РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским из Польши тайно и на поезде. Газета Independent опубликовала видео, на котором Джонсон сам рассказывает, что едет в Киев. О прибытии премьер-министра в Киев журналисты не знали. Уже после встречи в Киеве появилось видео, на котором премьер-министр Великобритании рассказывает, что едет на «фантастическом» украинском поезде. «Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании», — сказал политик на видео. Джонсон прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Украине поставляют оружие 19 государств, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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