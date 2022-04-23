Украина обстреляла погранпункт в Курской области

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», — написал Старовойт.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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