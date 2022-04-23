Украина обстреляла погранпункт в Курской области

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Владимир Муратов. Луганск. ЛНР, гранатомет, муратов владимир
Украина обстреляла погранпункт в Глушковском районе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», — написал Старовойт.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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ВСУ обстреляли пограничный пункт в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», — написал Старовойт. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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