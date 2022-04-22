Полпред Якушев дал уральским IT-гигантам поручение из-за санкций. «Другого варианта у нас нет»

22 апреля 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев собрал ключевых IT-предпринимателей в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил ключевым уральским предприятиям IT-отрасли в долгосрочной перспективе заменить западные наработки собственными. Такую задачу он поставил на совещании с главами компаний в офисе «СКБ-Контур» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня нужно думать о том, как заменить западные рынки. В долгосрочной перспективе мы должны ориентироваться на то, что у нас должно появиться собственное производство. Задача сложная. Я знаю, что у многих есть пессимистические настроения, что мы серьезно отстали. Но тем не менее, мы с этой задачей должны справиться», — заявил Якушев на встрече. Полпред заметил, что для полного замещения западного ПО компаниям требуется поддержка власти, которая должна обеспечить загрузку индустрии за счет госзаказа. Отдельно Якушев дал понять, что IT-отрасли придется любой ценой справиться с действием санкций: «Потому что другого варианта у нас нет». В ответ лидеры компаний-разработчиков перечислили возможные меры помощи отрасли. В частности, они предложили расширить пакет поддержки для IT-сферы на предприятия, ведущие собственные программные разработки. Кроме того, прозвучали идеи о развитии сотрудничества в научно-технической сфере с государством. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поручил ключевым уральским предприятиям IT-отрасли в долгосрочной перспективе заменить западные наработки собственными. Такую задачу он поставил на совещании с главами компаний в офисе «СКБ-Контур» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня нужно думать о том, как заменить западные рынки. В долгосрочной перспективе мы должны ориентироваться на то, что у нас должно появиться собственное производство. Задача сложная. Я знаю, что у многих есть пессимистические настроения, что мы серьезно отстали. Но тем не менее, мы с этой задачей должны справиться», — заявил Якушев на встрече. Полпред заметил, что для полного замещения западного ПО компаниям требуется поддержка власти, которая должна обеспечить загрузку индустрии за счет госзаказа. Отдельно Якушев дал понять, что IT-отрасли придется любой ценой справиться с действием санкций: «Потому что другого варианта у нас нет». В ответ лидеры компаний-разработчиков перечислили возможные меры помощи отрасли. В частности, они предложили расширить пакет поддержки для IT-сферы на предприятия, ведущие собственные программные разработки. Кроме того, прозвучали идеи о развитии сотрудничества в научно-технической сфере с государством. С конца февраля Якушев активно проводит совещания по импортозамещению. Эта повестка стала актуальна в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.