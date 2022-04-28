«Единая Россия» призвала расширить льготы для поступления в ВУЗ

28 апреля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Дети ветеранов должны получать квоту 10% в вузах, считают в партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дети ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России, смогут поступать в российские вузы на льготных условиях. Соответствующие поправки внесли в Госдуму депутаты «Единой России», сообщается на сайте партии. «Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и понятно, что в большинство вузов дети смогут пройти без всяких вступительных испытаний», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Помимо этого, в партии предложили отдать детям ветеранов приоритет при зачислении в любой вуз страны. «Предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой ВУЗ. При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даем право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ», — пояснил Турчак. Дополнительные поправки, отметил депутат, предусматривают особое право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов и для детей ветеранов, обучающихся в школе. Ранее власти ЯНАО решили предоставить ветеранам спецоперации и семьям погибших первоочередное право на получение жилищных мер поддержки. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Дети ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России, смогут поступать в российские вузы на льготных условиях. Соответствующие поправки внесли в Госдуму депутаты «Единой России», сообщается на сайте партии. «Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и понятно, что в большинство вузов дети смогут пройти без всяких вступительных испытаний», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Помимо этого, в партии предложили отдать детям ветеранов приоритет при зачислении в любой вуз страны. «Предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой ВУЗ. При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даем право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ», — пояснил Турчак. Дополнительные поправки, отметил депутат, предусматривают особое право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов и для детей ветеранов, обучающихся в школе. Ранее власти ЯНАО решили предоставить ветеранам спецоперации и семьям погибших первоочередное право на получение жилищных мер поддержки. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.