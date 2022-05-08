El Pais: страны ЕС заставят делиться газом друг с другом

ЕС готовится к дальнейшему прекращению поставок российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU

Страны Евросоюза должны будут делиться газом с соседями в случае приостановки поставок топлива из России. Такое положение содержится в плане, который собирается утвердить Еврокомиссия, сообщает испанская газета El Pais.

«Брюссель предупреждает, что меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — передает издание.

Ожидается, что план будет утвержден Еврокомиссей 18 мая. При этом такую ситуацию авторы материала называют чрезвычайной.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому страны, признанные недружественными, должны платить за газ в рублях. Многие европейские страны отказались это делать. Поставки российского газа уже прекратились в Польшу и Болгарию. В Еврокомиссии обвили Москву в нарушении контрактов.