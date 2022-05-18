Свердловский депутат Госдумы поделился фото из Мариуполя. «У наших солдат боевой дух на высоте»

19 мая 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Максим Иванов опубликовал фото из Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поделился фото из Мариуполя, с завода «Азовсталь». Кадры появились в официальном telegram-канале депутата. «С надежными товарищами Игорем Б. и Виктором Ш. надежно везде. Вчера именно через этот проем выходили сдаваться всушники, бандеровцы и прочая нацистская шваль. У наших солдат и офицеров боевой дух на высоте. Все понимают, что бьются за правое дело. Zа победу! Подробности поездки скоро», — рассказал Иванов. 18 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 959 украинских боевиков. Ранее URA.RU рассказывало о планах превратить Мариуполь в город-курорт после окончания военных действий. Также мы сообщали, что завод «Азовсталь» снесут. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Украины. Максим Иванов (слева на фото) с «надежными» товарищами Фото: официальный telegram-канал Максима Иванова Депутат Госдумы от Свердловской области поделился фото из Мариуполя Фото: официальный telegram-канал Максима Иванова

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поделился фото из Мариуполя, с завода «Азовсталь». Кадры появились в официальном telegram-канале депутата. «С надежными товарищами Игорем Б. и Виктором Ш. надежно везде. Вчера именно через этот проем выходили сдаваться всушники, бандеровцы и прочая нацистская шваль. У наших солдат и офицеров боевой дух на высоте. Все понимают, что бьются за правое дело. Zа победу! Подробности поездки скоро», — рассказал Иванов. 18 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 959 украинских боевиков. Ранее URA.RU рассказывало о планах превратить Мариуполь в город-курорт после окончания военных действий. Также мы сообщали, что завод «Азовсталь» снесут. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Украины.