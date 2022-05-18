18 мая 2022

Свердловский депутат Госдумы поделился фото из Мариуполя. «У наших солдат боевой дух на высоте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат ГД Максим Иванов опубликовал фото из Мариуполя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поделился фото из Мариуполя, с завода «Азовсталь». Кадры появились в официальном telegram-канале депутата.

«С надежными товарищами Игорем Б. и Виктором Ш. надежно везде. Вчера именно через этот проем выходили сдаваться всушники, бандеровцы и прочая нацистская шваль. У наших солдат и офицеров боевой дух на высоте. Все понимают, что бьются за правое дело. Zа победу! Подробности поездки скоро», — рассказал Иванов.

18 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 959 украинских боевиков. Ранее URA.RU рассказывало о планах превратить Мариуполь в город-курорт после окончания военных действий. Также мы сообщали, что завод «Азовсталь» снесут.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Украины.

Максим Иванов (слева на фото) с «надежными» товарищами
Фото:
Депутат Госдумы от Свердловской области поделился фото из Мариуполя
Фото:
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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов поделился фото из Мариуполя, с завода «Азовсталь». Кадры появились в официальном telegram-канале депутата. «С надежными товарищами Игорем Б. и Виктором Ш. надежно везде. Вчера именно через этот проем выходили сдаваться всушники, бандеровцы и прочая нацистская шваль. У наших солдат и офицеров боевой дух на высоте. Все понимают, что бьются за правое дело. Zа победу! Подробности поездки скоро», — рассказал Иванов. 18 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 959 украинских боевиков. Ранее URA.RU рассказывало о планах превратить Мариуполь в город-курорт после окончания военных действий. Также мы сообщали, что завод «Азовсталь» снесут. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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