Медведев обсудил выборы с врио губернаторов

06 июня 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев провел встречу с врио губернаторами российских регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Временно исполняющие обязанности губернаторов должны выполнить народную программу «Единой России» для успеха на предстоящих выборах. Такое мнение высказал глава партии Дмитрий Медведев на встрече с врио губернаторов от «Единой России». Глава партии подчеркнул, что главы регионов «обязаны сделать все качественно». «Поддержка „Единой России“, как ведущей политической силы, дает серьезные конкурентные преимущества, но это и очень большая ответственность перед гражданами. Граждане должны понимать, как в регионе реализуется народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму восьмого созыва. При реализации народной программы ключевыми должны быть направления, от которых зависит уровень жизни людей», — приводит слова Медведева официальный сайт ЕР. В ходе встречи врио губернатора Томской области Владимир Мазур отметил, что в его регионе одной из ключевых является программа капитального ремонта школ. «В 2022—2023 годах в программе участвуют 11 муниципалитетов региона из 20, в ходе ее реализации условия улучшат более чем для 6,6 тысячи учеников», — заявил Мазур. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что в его регионе в приоритете программа социальной газификации. «Заключено более 3 тысяч договоров и подключено уже 1,5 тысячи домовладений. По программе можно заключить комплексный договор, который включает установку оборудования», — сообщил Малков. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что реализация народной программы ЕР также помогает привлекать в регионы молодежь. «В регион приезжает большое количество молодежи, оно превысило тех, кто уезжает. Это происходит, в том числе, за счет развития образования», — отметил Никитин. Глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что народная программа ЕР станет основой для совместной программы правительства региона и отделения «Единой России». «Наряду с ней будет сформирована краткосрочная программа социально-экономического развития Саратовской области на 2022—2024 годы, которая затрагивает вопросы демографии, здоровья населения, самореализации, комфортной безопасной среды для жизни», — сообщил Бусаргин. Секретарь Удмуртского отделения «Единой России» и глава республики Александр Бречалов сообщил, что в регионе также работает партийный штаб общественной поддержки, который рассматривает инициативы граждан по улучшению жизни республики. «Главным образом мы уделяем внимание не только реализации всех проектов, но и занятости людей. И у нас не хватает порядка 1500-1800 рабочих рук разного уровня специальностей. Поэтому „Единая Россия“ будет это направление поддерживать», — заявил Бречалов. В конце встречи Дмитрий Медведев пожелал губернаторам успехов на предстоящих выборах. «Единая Россия» уже достаточно давно является правящей партией. Это налагает на каждого из нас огромную ответственность. Но это дает нам и известные возможности. Мы обязаны делать все качественно. Как мы обещали в своей программе», — заключил Медведев. Во встрече приняли участие врио губернаторов Саратовской, Томской, Рязанской, Кировской, Владимирской, Тамбовской, Новгородской и Калининградской областей, а также главы Удмуртской, Адыгейской и Бурятской республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Временно исполняющие обязанности губернаторов должны выполнить народную программу «Единой России» для успеха на предстоящих выборах. Такое мнение высказал глава партии Дмитрий Медведев на встрече с врио губернаторов от «Единой России». Глава партии подчеркнул, что главы регионов «обязаны сделать все качественно». «Поддержка „Единой России“, как ведущей политической силы, дает серьезные конкурентные преимущества, но это и очень большая ответственность перед гражданами. Граждане должны понимать, как в регионе реализуется народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму восьмого созыва. При реализации народной программы ключевыми должны быть направления, от которых зависит уровень жизни людей», — приводит слова Медведева официальный сайт ЕР. В ходе встречи врио губернатора Томской области Владимир Мазур отметил, что в его регионе одной из ключевых является программа капитального ремонта школ. «В 2022—2023 годах в программе участвуют 11 муниципалитетов региона из 20, в ходе ее реализации условия улучшат более чем для 6,6 тысячи учеников», — заявил Мазур. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что в его регионе в приоритете программа социальной газификации. «Заключено более 3 тысяч договоров и подключено уже 1,5 тысячи домовладений. По программе можно заключить комплексный договор, который включает установку оборудования», — сообщил Малков. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что реализация народной программы ЕР также помогает привлекать в регионы молодежь. «В регион приезжает большое количество молодежи, оно превысило тех, кто уезжает. Это происходит, в том числе, за счет развития образования», — отметил Никитин. Глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что народная программа ЕР станет основой для совместной программы правительства региона и отделения «Единой России». «Наряду с ней будет сформирована краткосрочная программа социально-экономического развития Саратовской области на 2022—2024 годы, которая затрагивает вопросы демографии, здоровья населения, самореализации, комфортной безопасной среды для жизни», — сообщил Бусаргин. Секретарь Удмуртского отделения «Единой России» и глава республики Александр Бречалов сообщил, что в регионе также работает партийный штаб общественной поддержки, который рассматривает инициативы граждан по улучшению жизни республики. «Главным образом мы уделяем внимание не только реализации всех проектов, но и занятости людей. И у нас не хватает порядка 1500-1800 рабочих рук разного уровня специальностей. Поэтому „Единая Россия“ будет это направление поддерживать», — заявил Бречалов. В конце встречи Дмитрий Медведев пожелал губернаторам успехов на предстоящих выборах. «Единая Россия» уже достаточно давно является правящей партией. Это налагает на каждого из нас огромную ответственность. Но это дает нам и известные возможности. Мы обязаны делать все качественно. Как мы обещали в своей программе», — заключил Медведев. Во встрече приняли участие врио губернаторов Саратовской, Томской, Рязанской, Кировской, Владимирской, Тамбовской, Новгородской и Калининградской областей, а также главы Удмуртской, Адыгейской и Бурятской республик.