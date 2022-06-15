Песков объяснил, чем грозит вооружение Украины для ее народа

Вооружая Киев, Соединенные Штаты Америки, продлевают ее беды, затягивают плохой период для народа Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости». Он уверен, что тем самым народ Украины затягивают в наихудший период в их жизни.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Финансирование пойдет в том числе на дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для ракетных систем, пояснил президент США.
Однако в Офисе Зеленского недовольны новой военной помощью. «Далеко от наших реальных нужд», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение.
На территории Украины проводится российская специальная операция. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!