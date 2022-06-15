15 июня 2022

Песков объяснил, чем грозит вооружение Украины для ее народа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что США, вооружая Украину, продлевают ее беды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооружая Киев, Соединенные Штаты Америки, продлевают ее беды, затягивают плохой период для народа Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости». Он уверен, что тем самым народ Украины затягивают в наихудший период в их жизни.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Финансирование пойдет в том числе на дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для ракетных систем, пояснил президент США.

Однако в Офисе Зеленского недовольны новой военной помощью. «Далеко от наших реальных нужд», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение.

На территории Украины проводится российская специальная операция. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооружая Киев, Соединенные Штаты Америки, продлевают ее беды, затягивают плохой период для народа Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости». Он уверен, что тем самым народ Украины затягивают в наихудший период в их жизни. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Финансирование пойдет в том числе на дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для ракетных систем, пояснил президент США. Однако в Офисе Зеленского недовольны новой военной помощью. «Далеко от наших реальных нужд», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. На территории Украины проводится российская специальная операция. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...