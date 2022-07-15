Yle: тысячи россиян поехали в Финляндию сразу после открытия КПП

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Граница между Россией и Финляндией открылась после двухлетнего перерыва Фото:

Более 5 тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после открытия КПП, которое не работало из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает финское агентство Yle.

«Более 5 тысяч человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва. Россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом», — пишет Yle.

Ранее правительство РФ официально отменило все коронавирусные ограничения на выезд из России. 2 июля в России официально сняли все коронавирусные ограничения внутри страны. При этом за прошлую неделю в России показатель заболеваемости COVID вырос на 8,2%, пишет портал «Дни.ру».

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Более 5 тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после открытия КПП, которое не работало из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает финское агентство Yle. «Более 5 тысяч человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва. Россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом», — пишет Yle. Ранее правительство РФ официально отменило все коронавирусные ограничения на выезд из России. 2 июля в России официально сняли все коронавирусные ограничения внутри страны. При этом за прошлую неделю в России показатель заболеваемости COVID вырос на 8,2%, пишет портал «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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