Yle: тысячи россиян поехали в Финляндию сразу после открытия КПП

15 июля 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Граница между Россией и Финляндией открылась после двухлетнего перерыва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более 5 тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после открытия КПП, которое не работало из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает финское агентство Yle. «Более 5 тысяч человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва. Россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом», — пишет Yle. Ранее правительство РФ официально отменило все коронавирусные ограничения на выезд из России. 2 июля в России официально сняли все коронавирусные ограничения внутри страны. При этом за прошлую неделю в России показатель заболеваемости COVID вырос на 8,2%, пишет портал «Дни.ру». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Более 5 тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после открытия КПП, которое не работало из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает финское агентство Yle. «Более 5 тысяч человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва. Россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом», — пишет Yle. Ранее правительство РФ официально отменило все коронавирусные ограничения на выезд из России. 2 июля в России официально сняли все коронавирусные ограничения внутри страны. При этом за прошлую неделю в России показатель заболеваемости COVID вырос на 8,2%, пишет портал «Дни.ру».