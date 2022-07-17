Клишас: Украина перестанет быть субъектом международного права

Территория Украины стала объектом, заявили в Совфеде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина скоро перестанет быть субъектом международного права и фактически это уже произошло. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Украина давно утратила статус суверенного государства и скоро лишится и статуса субъекта международного права, по факту это уже так. Территория Украины — объект, предмет переговоров, причем это прямое следствие антиконституционного государственного переворота», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале.

Ранее в Кремле оценили перспективы Украины как государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не хочет «обуздать» националистические формирования, поэтому страну не ждет ничего хорошего. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что Украина вообще будет существовать через два года, передает «Царьград». Россия проводит на Украине спецоперацию для освобождения ДНР и ЛНР. Армия РФ взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья, освобождена значительная часть Донбасса. Некоторые территории планируют войти в состав РФ.