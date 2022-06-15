В Кремле оценили перспективы Украины как государства

15 июня 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Текущая ситуация в стране и позиция Киева ничего хорошего Украине не сулит, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Позиция Киева ничего хорошего Украине не сулит. Власти не желают трезво взглянуть на ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о будущем соседнего государства, которое все больше становится зависима от Запада. «Мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это хорошо известно. И это можно констатировать. Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Поэтому ничего хорошего это Украине не сулит», — отметил Песков. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале разместил пост, в котором усомнился, что Украина сохранится как суверенное государство в ближайшие пару лет. Эти слова Медведев написал на просьбу Киева к США о поставках СПГ по ленд-лизу с оплатой через два года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Позиция Киева ничего хорошего Украине не сулит. Власти не желают трезво взглянуть на ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о будущем соседнего государства, которое все больше становится зависима от Запада. «Мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это хорошо известно. И это можно констатировать. Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Поэтому ничего хорошего это Украине не сулит», — отметил Песков. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале разместил пост, в котором усомнился, что Украина сохранится как суверенное государство в ближайшие пару лет. Эти слова Медведев написал на просьбу Киева к США о поставках СПГ по ленд-лизу с оплатой через два года.