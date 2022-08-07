В ООН призвали защищать мирных украинских жителей

08 августа 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Организация объединенных наций (ООН) призвала защищать мирных граждан на Украине (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация объединенных наций (ООН) призвала защищать мирных граждан на Украине. Об этом в ответ на вопрос журналистов о докладе Amnesty International сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. «Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Представитель ООН также пояснил, что на протяжении всего конфликта послание генсека организации Антониу Гутерреша было четким. В докладе Amnesty International сообщается о нанесении украинскими боевиками ударов из жилых построек, размещение вооружений на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины. При этом ВСУ не осуществляли эвакуацию мирного населения из соседних зданий. О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

Организация объединенных наций (ООН) призвала защищать мирных граждан на Украине. Об этом в ответ на вопрос журналистов о докладе Amnesty International сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. «Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Представитель ООН также пояснил, что на протяжении всего конфликта послание генсека организации Антониу Гутерреша было четким. В докладе Amnesty International сообщается о нанесении украинскими боевиками ударов из жилых построек, размещение вооружений на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины. При этом ВСУ не осуществляли эвакуацию мирного населения из соседних зданий. О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.