07 августа 2022

В ООН призвали защищать мирных украинских жителей

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Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха, деревня, сгоревшие машины, днр, беженцы, местные жители, улица, волноваха, разбитая техника
Организация объединенных наций (ООН) призвала защищать мирных граждан на Украине (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Организация объединенных наций (ООН) призвала защищать мирных граждан на Украине. Об этом в ответ на вопрос журналистов о докладе Amnesty International сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Представитель ООН также пояснил, что на протяжении всего конфликта послание генсека организации Антониу Гутерреша было четким.

В докладе Amnesty International сообщается о нанесении украинскими боевиками ударов из жилых построек, размещение вооружений на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины. При этом ВСУ не осуществляли эвакуацию мирного населения из соседних зданий.

О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

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Организация объединенных наций (ООН) призвала защищать мирных граждан на Украине. Об этом в ответ на вопрос журналистов о докладе Amnesty International сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. «Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Представитель ООН также пояснил, что на протяжении всего конфликта послание генсека организации Антониу Гутерреша было четким. В докладе Amnesty International сообщается о нанесении украинскими боевиками ударов из жилых построек, размещение вооружений на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины. При этом ВСУ не осуществляли эвакуацию мирного населения из соседних зданий. О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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