В Евросоюзе поддержали идею о демилитаризации Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Боррель призвал демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает призыв к демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Он также призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совершить визит на объект.

«Сооружение в Запорожье не должно использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации зоны, начиная от полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ совершить визит», — написал Боррель на своей странице в Twitter.

ВСУ активно обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. 11 августа США попросили добиться «срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции, подобную идею выдвинул и генсек ООН Антониу Гутерреш. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что подобное решение сделает АЭС более уязвимой. Власти Запорожья также негативно отнеслись к предложению.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает призыв к демилитаризации зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Он также призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совершить визит на объект. «Сооружение в Запорожье не должно использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации зоны, начиная от полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ совершить визит», — написал Боррель на своей странице в Twitter. ВСУ активно обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. 11 августа США попросили добиться «срочного соглашения на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района» вокруг станции, подобную идею выдвинул и генсек ООН Антониу Гутерреш. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что подобное решение сделает АЭС более уязвимой. Власти Запорожья также негативно отнеслись к предложению. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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