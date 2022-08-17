В правительстве России ввели карантин из-за коронавируса

В правительстве РФ сократили количество очных совещаний из-за COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В правительстве РФ вернули масочный режим и другие карантинные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

«В связи с очередным ростом заболеваемости COVID-19 (в том числе среди сотрудников аппарата кабинета министров) на основании рекомендаций Минздрава возвращается ряд „антиковидных“ ограничений. Возвращается обязательный масочный режим, ограничивается проведение очных совещаний в здании Дома Правительства, а также количество их участников, рекомендовано проводить большинство мероприятий в режиме телеконференции, временно сокращается число посетителей Белого дома — как работников федеральных органов исполнительной власти, так и прочих организаций, будет уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок», — говорится в указе.

Ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть масочный режим в ряде регионов. Рекомендации касаются областей, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.