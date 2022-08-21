В ООН проверили, как содержат в ЛНР пленных бойцов ВСУ

22 августа 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Представитель ООН Дину Мытку посетил украинских военнопленных в ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Дину Мытку посетил украинских военнослужащих, добровольно сдавших оружие и находящихся в республике. Кроме пожелания больше сигарет, украинские бойцы не высказали ни одной просьбы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. «Совершенно очевиден тот диссонанс между условиями содержания украинских военных на территории нашей республики и наших военных, которые побывали в украинском плену. Очень замечательно, что наконец-то представитель международной организации своими глазами увидел и с первых уст услышал показания, рассказы наших военных о том, как с ними обращались. О тех зверствах, которые были в украинском плену, об убийствах, пытках, о нечеловеческих условиях содержания, об отсутствии медицинского обслуживания, о психологическом воздействии. Мытку задал зеркальные вопросы, они попросили побольше сигарет, других просьб и жалоб не поступало», — рассказала омбудсмен, передает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента. Она отметила, что это долгожданный визит представителей ООН на территории Луганской народной республики (ЛНР). «К нам прибыл Дину Мытку. Он встречается с украинскими военными, которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики», — отметила Сердюкова. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это вынужденное решение, цель которого — защитить мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Дину Мытку посетил украинских военнослужащих, добровольно сдавших оружие и находящихся в республике. Кроме пожелания больше сигарет, украинские бойцы не высказали ни одной просьбы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. «Совершенно очевиден тот диссонанс между условиями содержания украинских военных на территории нашей республики и наших военных, которые побывали в украинском плену. Очень замечательно, что наконец-то представитель международной организации своими глазами увидел и с первых уст услышал показания, рассказы наших военных о том, как с ними обращались. О тех зверствах, которые были в украинском плену, об убийствах, пытках, о нечеловеческих условиях содержания, об отсутствии медицинского обслуживания, о психологическом воздействии. Мытку задал зеркальные вопросы, они попросили побольше сигарет, других просьб и жалоб не поступало», — рассказала омбудсмен, передает РИА «Новости», ссылаясь на своего корреспондента. Она отметила, что это долгожданный визит представителей ООН на территории Луганской народной республики (ЛНР). «К нам прибыл Дину Мытку. Он встречается с украинскими военными, которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики», — отметила Сердюкова. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это вынужденное решение, цель которого — защитить мирных жителей Донбасса.