По всей протяженности линии фронта украинская армия теряет 500 человек ежедневно. Об этом сообщил помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона теряет ежедневно до 500 человек, это однозначно», — цитирует Алаудинова ТАСС. Он отмечает, что если затрагивать общую часть линии фронта в 100 км, то на этом участке ВСУ теряет более 100 человек в день. Потери в технике, вооружении и оснащении в теории оцениваются гораздо выше. Алаудинов добавил, что Украина оставляют погибших на поле боя для того, чтобы не вести отчет о потерях.
Ранее сообщалось о том, что моральное и физическое состояние украинских военных усугубляется большими потерями в боях. Количество потерь может увеличиться также из-за проблем ВСУ с работой спутникового интернета Starlink, передает телеканал 360.
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По всей протяженности линии фронта украинская армия теряет 500 человек ежедневно. Об этом сообщил помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. «Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона теряет ежедневно до 500 человек, это однозначно», — цитирует Алаудинова ТАСС. Он отмечает, что если затрагивать общую часть линии фронта в 100 км, то на этом участке ВСУ теряет более 100 человек в день. Потери в технике, вооружении и оснащении в теории оцениваются гораздо выше. Алаудинов добавил, что Украина оставляют погибших на поле боя для того, чтобы не вести отчет о потерях. Ранее сообщалось о том, что моральное и физическое состояние украинских военных усугубляется большими потерями в боях. Количество потерь может увеличиться также из-за проблем ВСУ с работой спутникового интернета Starlink, передает телеканал 360.