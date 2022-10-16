Командир «Ахмата»: ВСУ теряют по 500 человек в день

16 октября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

На всем протяжении линии фронта ВСУ теряют по 500 человек за день Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей протяженности линии фронта украинская армия теряет 500 человек ежедневно. Об этом сообщил помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. «Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона теряет ежедневно до 500 человек, это однозначно», — цитирует Алаудинова ТАСС. Он отмечает, что если затрагивать общую часть линии фронта в 100 км, то на этом участке ВСУ теряет более 100 человек в день. Потери в технике, вооружении и оснащении в теории оцениваются гораздо выше. Алаудинов добавил, что Украина оставляют погибших на поле боя для того, чтобы не вести отчет о потерях. Ранее сообщалось о том, что моральное и физическое состояние украинских военных усугубляется большими потерями в боях. Количество потерь может увеличиться также из-за проблем ВСУ с работой спутникового интернета Starlink, передает телеканал 360.

По всей протяженности линии фронта украинская армия теряет 500 человек ежедневно. Об этом сообщил помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. «Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона теряет ежедневно до 500 человек, это однозначно», — цитирует Алаудинова ТАСС. Он отмечает, что если затрагивать общую часть линии фронта в 100 км, то на этом участке ВСУ теряет более 100 человек в день. Потери в технике, вооружении и оснащении в теории оцениваются гораздо выше. Алаудинов добавил, что Украина оставляют погибших на поле боя для того, чтобы не вести отчет о потерях. Ранее сообщалось о том, что моральное и физическое состояние украинских военных усугубляется большими потерями в боях. Количество потерь может увеличиться также из-за проблем ВСУ с работой спутникового интернета Starlink, передает телеканал 360.