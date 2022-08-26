МИД РФ: Латвия в отношении русских организовала «охоту на ведьм»

В отношении русского населения в Латвии усилились шовинистские и ксенофобские настроения. По сути, страна начала на них охоту, по аналогии с «охотой на ведьм». Об этом в telegram-канале МИД России написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины «охоту на ведьм», — написала она.
Данное заявление Захаровой стало ответом на слова президента Латвии Эгилс Левитса, который призвал изолировать нелояльных к государству русских. Ранее Литва предложила ЕС забрать визы у россиян и не выдавать новые.
Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как Россия с 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Постепенно, страны Запада начали ограничивать въезд в свои страны для российских туристов.
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