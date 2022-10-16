Захарова заявила о «прекрасном ЕС в 988 году» после слов МИД Украины о крещении Руси

Захарова отреагировала на заявление МИД Украины про князя Владимира и ЕС
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова разнесла заявление МИД Украины, что дорогу Киеву в Евросоюз проложил князь Владимир Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «прекрасном ЕС в 988 году» после высказывания украинского министерства иностранных дел, что князь Владимир проложил дорогу Киеву в Евросоюз. Об этом Захарова написала в telegram-канале.

«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и „Украина, дружившая с Европой в те далекие годы“. Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» — высказалась Захарова в своем telegram-канале.

Ранее в МИД Украины заявили, что князь Владимир принял решение о вступлении в ЕС во время крещения Руси в 988 году. В соцсетях высмеяли это высказывание.

Украина в 2022 году подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Стране дали статус кандидата.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «прекрасном ЕС в 988 году» после высказывания украинского министерства иностранных дел, что князь Владимир проложил дорогу Киеву в Евросоюз. Об этом Захарова написала в telegram-канале. «Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и „Украина, дружившая с Европой в те далекие годы“. Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» — высказалась Захарова в своем telegram-канале. Ранее в МИД Украины заявили, что князь Владимир принял решение о вступлении в ЕС во время крещения Руси в 988 году. В соцсетях высмеяли это высказывание. Украина в 2022 году подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Стране дали статус кандидата.
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