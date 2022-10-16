Соцсети высмеяли МИД Украины после слов о крещении Киевской Руси ради вступления в ЕС

В МИД Украины заявили, что князь Владимир заложил путь страны в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Украина хочет вступить в Евросоюз Фото:

Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением украинского МИД, что князь Владимир заложил путь Украины в ЕС, когда крестил Киевскую Русь. Заявление было опубликовано в соцсети Twitter.

«Срочно несите усмирительную вышиванку! В психушке осеннее обострение», — написал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале.

«По всей видимости, действие происходило где-то между крещением Руси и польско-печенежским вторжением», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Обжигающая историческая правда от киевского режима», — отреагировали в telegram-канале «Караульный Z».

«МИД Украины скромничает все-таки. Брали бы выше: князь Владимир придумал ЕС, а их нынешнее требование туда — восстановление справедливости, и только на правах вечного председателя», — написала телеведущая Тина Канделаки.

Украина подала заявку в ЕС после начала спецоперации РФ на Украине. Страна получила статус кандидата на вступление, решение о включении в состав пока не принято. Также Украина недавно подала заявку в НАТО.

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Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением украинского МИД, что князь Владимир заложил путь Украины в ЕС, когда крестил Киевскую Русь. Заявление было опубликовано в соцсети Twitter. «Срочно несите усмирительную вышиванку! В психушке осеннее обострение», — написал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. «По всей видимости, действие происходило где-то между крещением Руси и польско-печенежским вторжением», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Обжигающая историческая правда от киевского режима», — отреагировали в telegram-канале «Караульный Z». «МИД Украины скромничает все-таки. Брали бы выше: князь Владимир придумал ЕС, а их нынешнее требование туда — восстановление справедливости, и только на правах вечного председателя», — написала телеведущая Тина Канделаки. Украина подала заявку в ЕС после начала спецоперации РФ на Украине. Страна получила статус кандидата на вступление, решение о включении в состав пока не принято. Также Украина недавно подала заявку в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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