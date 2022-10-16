Соцсети высмеяли МИД Украины после слов о крещении Киевской Руси ради вступления в ЕС

В МИД Украины заявили, что князь Владимир заложил путь страны в ЕС

16 октября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Украина хочет вступить в Евросоюз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением украинского МИД, что князь Владимир заложил путь Украины в ЕС, когда крестил Киевскую Русь. Заявление было опубликовано в соцсети Twitter. «Срочно несите усмирительную вышиванку! В психушке осеннее обострение», — написал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. «По всей видимости, действие происходило где-то между крещением Руси и польско-печенежским вторжением», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Обжигающая историческая правда от киевского режима», — отреагировали в telegram-канале «Караульный Z». «МИД Украины скромничает все-таки. Брали бы выше: князь Владимир придумал ЕС, а их нынешнее требование туда — восстановление справедливости, и только на правах вечного председателя», — написала телеведущая Тина Канделаки. Украина подала заявку в ЕС после начала спецоперации РФ на Украине. Страна получила статус кандидата на вступление, решение о включении в состав пока не принято. Также Украина недавно подала заявку в НАТО. Скриншот переведенного поста из аккаунта МИД Украины в Twitter Пользователи Twitter предложили новую идею для поста украинского МИД Скриншот переведенного комментария из Twitter Другие также начали придумывать заслуги князю Владимиру Скриншот переведенного комментария из Twitter … и предложили, как еще можно переписать историю Скриншот переведенного комментария из Twitter Другие считают, что заявление МИД Украины недооценено Скриншот переведенного комментария из Twitter Пользователи напомнили об истории Украины Скриншот переведенного комментария из Twitter … и предложили МИД Украины купить учебник по истории Скриншот переведенного комментария из Twitter

Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением украинского МИД, что князь Владимир заложил путь Украины в ЕС, когда крестил Киевскую Русь. Заявление было опубликовано в соцсети Twitter. «Срочно несите усмирительную вышиванку! В психушке осеннее обострение», — написал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. «По всей видимости, действие происходило где-то между крещением Руси и польско-печенежским вторжением», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Обжигающая историческая правда от киевского режима», — отреагировали в telegram-канале «Караульный Z». «МИД Украины скромничает все-таки. Брали бы выше: князь Владимир придумал ЕС, а их нынешнее требование туда — восстановление справедливости, и только на правах вечного председателя», — написала телеведущая Тина Канделаки. Украина подала заявку в ЕС после начала спецоперации РФ на Украине. Страна получила статус кандидата на вступление, решение о включении в состав пока не принято. Также Украина недавно подала заявку в НАТО.