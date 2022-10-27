Путин заявил, что ассоциирует себя с «низами»

Я всегда тонко чувствовал, чем живет обычный человек, заявил Путин
Президент России Владимир Путин ассоциирует себя с «низами» общества. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я себя ассоциирую с „низами“. Я всегда очень тонко чувствовал, что ощущает и чем живет обычный человек», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».
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