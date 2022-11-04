В Совфеде раскрыли, когда новые области РФ будут включены в правовую систему

Клишас: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут интегрированы в правовое пространство РФ к 2026 году

04 ноября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Совфеде спрогнозировали включение новых областей РФ в правовую систему через несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Эти территории будут полностью интегрированы в наше правовое пространство […]. Несколько законов мы уже внесли (в Госдуму)», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что этот вопрос планируется решить в течение нескольких лет. Уточняется, что по конституционным законам «есть базовый ориентир — это 2026 год». Ранее вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков говорил о том, что для финансового обеспечения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей потребуется 0,9 триллиона рублей. Он также подчеркнул, что у жителей регионов есть потребность иметь наличные деньги. По его словам, спрос на наличные составит около 500-600 млрд рублей.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Эти территории будут полностью интегрированы в наше правовое пространство […]. Несколько законов мы уже внесли (в Госдуму)», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что этот вопрос планируется решить в течение нескольких лет. Уточняется, что по конституционным законам «есть базовый ориентир — это 2026 год». Ранее вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков говорил о том, что для финансового обеспечения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей потребуется 0,9 триллиона рублей. Он также подчеркнул, что у жителей регионов есть потребность иметь наличные деньги. По его словам, спрос на наличные составит около 500-600 млрд рублей.