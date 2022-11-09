Националисты планировали уничтожить трансформаторную подстанцию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Бердянске Запорожской области предотвращен теракт, задержаны националисты, планировавшие уничтожить трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил представитель спецслужб РФ ТАСС.
Оперативники задержали националистов, готовивших подрыв трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть города, в том числе больницы.
Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство обезвредили на критически важном объекте инфраструктуры в Новоайдаре (ЛНР). 8 ноября в Херсонской области были задержаны девять диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших теракты против высокопоставленных членов администрации региона.
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