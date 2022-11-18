ВС России взяли Опытное, ВСУ расстреляли российских военнопленных: главное об СВО к 18 ноября

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Российские солдаты штурмовали каждое здание Опытного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России взяла под свой контроль поселок Опытное (ДНР). Вооруженные силы Украины расстреляли российских солдат, сдавшихся в плен. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 ноября.

  • Солдаты российской армии штурмовали поселок Опытное в Донецкой Народной Республике на протяжении нескольких недель. Подробностями действий российских солдат в ходе взятия Опытного под свой контроль в эфире «Первого канала» поделился военкор URA.RU.
  • Минобороны России назвало солдат Вооруженных сил Украины «выродками» после расстрела ими российских военнопленных. Так в ведомстве прокомментировали соответствующее видео, которое появилось в СМИ. В Минобороны отметили, что подобные действия украинских военных показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет России, в свою очередь, завел уголовное дело в отношении причастных к расстрелу украинских солдат.
  • Вооруженные силы России ударили по объектам военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что удары были нанесены «высокоточным оружием большой дальности», передает Пятый канал.
  • Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил действия российских военных, связанные с розыскными мероприятиями «на земле». По его мнению, они превосходят работу Службы безопасности Украины.
  • Военные ждут возвращения командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Александра Лапина в зону спецоперации. Его трехнедельный отпуск, данный Лапину командованием для того, чтобы поправить здоровье, подходит к концу.
  • С наступлением зимы действия украинской армии будут более длительными и затратными. Об этом пишут журналисты The New Your Times, прогнозируя снижение активности ВСУ с приходом холодов.
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Армия России взяла под свой контроль поселок Опытное (ДНР). Вооруженные силы Украины расстреляли российских солдат, сдавшихся в плен. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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