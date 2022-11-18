ВС России взяли Опытное, ВСУ расстреляли российских военнопленных: главное об СВО к 18 ноября

Российские солдаты штурмовали каждое здание Опытного
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России взяла под свой контроль поселок Опытное (ДНР). Вооруженные силы Украины расстреляли российских солдат, сдавшихся в плен. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 ноября.
- Солдаты российской армии штурмовали поселок Опытное в Донецкой Народной Республике на протяжении нескольких недель. Подробностями действий российских солдат в ходе взятия Опытного под свой контроль в эфире «Первого канала» поделился военкор URA.RU.
- Минобороны России назвало солдат Вооруженных сил Украины «выродками» после расстрела ими российских военнопленных. Так в ведомстве прокомментировали соответствующее видео, которое появилось в СМИ. В Минобороны отметили, что подобные действия украинских военных показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет России, в свою очередь, завел уголовное дело в отношении причастных к расстрелу украинских солдат.
- Вооруженные силы России ударили по объектам военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что удары были нанесены «высокоточным оружием большой дальности», передает Пятый канал.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил действия российских военных, связанные с розыскными мероприятиями «на земле». По его мнению, они превосходят работу Службы безопасности Украины.
- Военные ждут возвращения командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Александра Лапина в зону спецоперации. Его трехнедельный отпуск, данный Лапину командованием для того, чтобы поправить здоровье, подходит к концу.
- С наступлением зимы действия украинской армии будут более длительными и затратными. Об этом пишут журналисты The New Your Times, прогнозируя снижение активности ВСУ с приходом холодов.